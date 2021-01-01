1 فبراير.. الامتحان الشفوي للقبول بقسم المكتبات والوثائق لطلاب الدبلومات بآداب القاهرة



كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات و الوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .



وقال الدكتور شريف شاهين ، إن الامتحان الشفوى لطلاب الدبلومات يوم الثلاثاء الموافق 1 من فبراير الجارى .



وكان قد أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي و داخل لجان الامتحان .

قد يعجبك أيضا...

منها التسويق الرقمي.. جامعة القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للطلابوأشار " شاهين " ومن يخالف ذلك يحظر من دخول الامتحان ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الاصابة بأى سوء .و أضاف الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، على ان الامتحانات تسير بشكل طبيعى وفقا للجدول الزمنى المحدد و طبقا للإجراءات الاحترازية ،مشيرا إلى ان امتحانات الفصل الدراسى الاول تنتهى يوم الخميس الموافق 3 من فبراير الجارى .وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.