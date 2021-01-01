خطة تعامل التعليم مع الطلاب المتعذرين عن أداء امتحانات المدارس الفنية لظروف مرضية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم استطاعة أي من طلاب مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهج الجدارات المهنية، أداء الامتحان سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي لظروف مرضية أو قهرية، يتم عرض الأمر على رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أو من ينوب عنه، مشتملا المستندات الدالة على الحالة.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم إرفاق قرار اللجنة الطبية العامة المختصة في الحالات المرضية لاتخاذ اللازم طبقا للضوابط والقواعد المنظمة، مع مراعاة تنفيذ البرنامج العلاجي المناسب لضمان اكتساب الطالب لجدارات البرنامج الفنية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت اللائحة النهائية للتقييم والتحقق لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات المهنية "المعدلة"، والتى يتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسى الجارى 2021 - 2022.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة المصطلحات فى اللائحة الجديدة، للتقييم، وتشمل المصطلحات: "التقييم" وهو عملية جمع الأدلة على جدارة متعلم ومتدرب والحكم عليها فى ضوء معايير محددة إذا كان الشخص حقق المعيار، والهدف، و"المقيم" وهو المعلم الذى يكون مدربا لتقييم جدارات الطالب المتدرب، و"الاتجاه" وهو الاستعداد أو النزعة للاستجابة بشكل إيجابى أو سلبى تجاه فكرة أو شيء معين، و"الجدارة" وهى التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل فى مجال محدد.وتابعت وزارة التربية والتعليم فى تحديد مصطلحات اللائحة الجديدة لمنظومة الجدارات، مؤكدة أن من بينها" التقييم القائم على الجدارة" وهو التأكد من أن الطالب حقق الجدارة المطلوبة من خلال جمع الأدلة، و"المنهج القائم على الجدارة" وهو منهج يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات مهنية لمهنة معينة، و"الوحدة المكملة" وهى عبارة عن وحدة من وحدات البرنامج مطلوب إكسابها للطالب.وتضمنت المصطلحات الخاصة باللائحة" المقرر" وهو أحد مكونات البرنامج الدراسى والذى يحتوى على وحدتين أو أكثر من وحدات الجدارات المهنية، و"المنهج" وهو مجموعة من المواد المطلوبة لتدريس مقرر معين، و"متطلبات الأدلة" وهو وصف لما يجب على الطلاب تقديمه، إضافة إلى “المحقق الخارجى” وهو الشخص المكلف بمراقبة جودة برنامج التعليم الفنى، و"المحقق الداخلى" وهو شخص مكلف للتأكد من أنه يتم تطبيق البرامج بشكل موحد ومنسق، و"الجدارات الأساسية" وهى مجموعة من الجدارات المهنية والمعارف والاتجاهات اللازمة للطلاب، و"مخرج التعلم"وهى جملة تخبر الطلاب ما يجب القيام به.وشملت المصطلحات التى ذكرتها اللائحة أيضا "معيار الأداء" وهو مستوى الأداء المطلوب لتحقيق نتائج تعلم، و"ملف الإنجاز" وهو مجموعة من الأدلة توضح مخرجات التعلم، و"المؤهل" وهى النتيجة الرسمية أو الشهادة التى يحصل عليها المتعلم، ومعايير التأهيل وضمان الجودة والاعتراف بالتعلم المسبق والمواد الداعمة والمهمة وهو جزء أو عمل داخل مهنة معينة، ووحدة الجدارات والتصديق والتأكد من الصلاحية والتحقق.