رمضان عبد المعز: لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصداقة بين الولد والبنت

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإسلام دين جاء للستر وليس لإقامة الحدود، فالحرام حرام والفاحشة فاحشة حتى لو فعلها كل الناس، ولهذا لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصداقة بين الولد والبنت، فالحلال بين والحرام واضح والقرآن الكريم وضح كل الأمور، مؤكدًا أن إضفاء الشرعية على الأفعال المحرمة ذنب مضاف.
وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم لا يشبع، حيث إن العلم لا نهاية له والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلمًا، ولهذا المجالس العلمية لها أهمية كبيرة في حياة البشرية قبل قيام الساعة.
وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.
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