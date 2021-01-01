حكم قراءة سورة الكهف مغرب الخميس .. الإفتاء توضح



سورة الكهف سورة الكهف

حكم قراءة سورة الكهف مغرب الخميس .. سؤال ورد للدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.



قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء سورة الكهف نقرأها ليلة الجمعة او يومها فليلة الجمعة تبدأ بعد أذان المغرب يوم الخميس مشيراً الى ان الدعاء بعد سورة الكهف مستحب فى كل وقت وخاصة بعد العبادات فالدعاء دبر العبادات يرجى القبول فيه من الله تعالى لانه وقع بعد عمل صالح وبالتالى فإن الدعاء عقب قراءتها جائز



متى يفضل قراءة سورة الكهف ؟

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر الفيسبوك، إن قراءةُ سورةِ الكهف ليلةَ الجمعةِ ويومها مُستحبٌّ باتفاق جماهيرِ الفقهاء ، ومِن فضلها أنها تنير لقارئها ما بين الجمعتين ، وتعصمُه من فتنة الدَّجَّال .

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وأضاف مستشار المفتي عبر الفيسبوك: ووقتها : ليلة الجمعة ويومها ، وتبدأ ليلةُ الجمعة من غروبِ شمسِ يومِ الخميس ، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة ، وقراءتها بعد الصبح وقبل الذهاب لصلاة الجمعة أفضلُ مِنْ قراءتها بقية النهار ؛ مسارعةً للخير ما أمكن ، وأَمْنًا من الإهمال .وروى الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عته : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " .متى يفضل قراءة سورة الكهف ؟كما قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.