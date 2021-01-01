حكم الاحتكار في سلع أخرى غير المواد الغذائية .. الأزهر يجيب

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حكم الاحتكار في سلع أخرى غير المواد الغذائية .. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال البث المباشر لموقع صدى البلد على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



حكم الاحتكار في سلع أخرى غير المواد الغذائية

وقال الشيخ محمد العليمي عضو الفتوى بالمركز، إن حبس السلعة ومنعها عن الناس حتى يرتفع سعرها فتقل بينهم رغم احتياجهم فيما يسمى بـ تعطيش السوق مذموم، موضحاً أن الاحتكار يكون في كل أمر يحتاجه الإنسان من يقع في الاحتكار يرتكب أمراً محرماً وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى والقوانين تجرم هذا.



واستدل عضو الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، مشيراً إلى أن المحتكر مخطئ كما أخبرنا النبي.

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الاحتكار حرامقال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الاحتكار حرام في الأزمات وأقول للقادرين والأغنياء في حاجة تنقذ حياة مريض كأنه عمل 180 عمرة لأن الله ما تقرب إليه عبده بشيء خارج نطاق الزكاة عمل طيب.وأضاف "عطية"، خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إسعاف المرضى وحاجة الملهوف أفضل عمل يرضي الرب، وأيضا إسعاف المرضى وتهوين والألم والوجع، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.وتابع: كل مقتدر أن يسهم في شيء سيقدم في صحيفة عمله مجدا عظيما يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولابنون.وطالب الدكتور مبروك عطية بأن يكون هناك دقيقتين كل يوم لعالم كبير يقدم توعية للناس وقت الأخطار.الأمل في الله تعالىفيما أشار الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إلى أن الأمل في الله تعالى لابد أن يكون كبيراً ولكن بشرط ألا يكون معه نوم، بل يكون معه سعي واجتهاد.وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ"، منوها بأن إذا كثر الخبث فيصيبنا الهلاك ويصيب الجميع بما فيهم الصالحون ويبعث كل واحد على نيته.وأشار إلى أن طالما ينزل الماء من السنبور فاعلم أن الله ما زال راضيا، فلا تيأس من رحمة الله ومن كرمه، منوها بأن الله يتوب علي العاصي حتى لو تكرر الذنب والمعصية.وأكد أن الله يكون أقرب ما يكون للعبد في الوقت الذي يتركه فيه أقرب الأقربين إليه، وهو وقت قبل الفجر بساعة والتي تتنزل فيها الرحمات من الله على عباده .ونصح عطية، من يزور المريض أن يجعله يدعو له لأن المريض أقرب إلى الله من الصحيح لأنه مبتلى، منوها بأننا الآن في وقت الوباء أقرب إلى الله من سنوات الرخاء.