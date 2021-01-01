8 نصائح عشان تعدى سنة أولى زواج بسلام.. الصراحة والتعاون أهمها



سنة أولى زواج سنة أولى زواج

متاعب سنة أولى زواج غير مقتصرة على الفتاة فقط ولكن هي حياة مشتركة بين الطرفين، ولابد أن يحرصا على نجاحهما في هذه الحياة، وتعتبر سنة أولى زواج اختبارا إذا تم النجاح فيه سوف يكمل مسيرة الحياة بجانب بعضهما بنجاح. وهناك بعض النصائح الواجب اتباعها في سنة أولى زواج نظرًا لكونها حياة جديدة مختلفة عن حياة العزوبية، لذلك يستعرض اليوم السابع مع هالة العزب خبيرة العلاقات الأسرية أهم النصائح التي تساعدنا في النجاح خلال سنة أولى زواج.



الصراحة بين الزوجين:

قالت خبيرة العلاقات الأسرية إنه لابد أن تكون الصراحة والوضوح أساس التعامل بين الزوجين، وبالأخص في العلاقات الخاصة بينهما، فعدم التوافق في هذه الأمور قد يؤدي للعديد من المشاكل التي لا تعلن وقد تصبح قنبلة موقوتة تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية.





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اختلاف الطباع:في بداية الأمر نحاول أن نتعرف على انطباعاتنا المختلفة والتعود عليها والتغيير من السلوكيات غيرالمقبولة في الطرفين، ولابد أن يكون هناك تقبل وعدم نقد، ولكن من الممكن لفت النظر لبعض السلوكيات غير المقبولة.لا تستأثروا ببعض:لكل منكما عمله وأصدقائه وأسرته وحياته المحببة إليه، فلا بأس من الزيارة الفردية الخاصة للأسرة والأصدقاء وممارسة ألعاب الفيديو البلاي ستيشن وممارسة الرياضة بالجيم والذهاب للنادي، كل هذه الأشياء الخاصة قد تبث الروح الإيجابية والسعادة بالمنزل.الاتفاق والتعاون من البداية:ينبغي الاتفاق علي التعاون بالمنزل حتى يستطيع الكل الاستمتاع بوقته وبساعات راحته والاهتمام بالشكر والثناء على أي مساعدة من كلا الطرفين، لابد أن يكون الذوق المتبادل عنصر مهم في حياتنا الزوجية والحياة بصفة عامة.الخصوصية بين الطرفين:يجب ألا يسمح الزوجان بتدخل الأهل أو الأصدقاء في حياتهم الخاصة حتى لا يفسدوا ما تم الاتفاق عليه مسبقا ويفضل أن يجد الزوج حلولا للمشكلة.الخلافات المادية:لابد من أن يكون الزوج على قدر كافٍ من المصارحة بمبلغ الراتب الشهري وكيفية التصرف فيه وهل سيتم مشاركة الزوجة بمرتبها أم لا، حتى لا تحدث مشاكل مبدئية قد تتفاقم مع ولادة أول طفل.الاهتمام الدائم بالمظهر:الاهتمام بالأناقة في المنزل تناسق الألوان وترتيب الشعر واستعمال معطر الجو والعطور الهادئة لكل من الزوجين والاهتمام بمواقيت ارتداء الملابس، فملابس النوم للنساء تكون داخل الغرفة فقط فلا يصح ارتداؤها نهارا او بالمطبخ.البعد عن الشك وتعزيز العلاقة:لا تجعل الشك يفسد علاقتكما كزوجين اعطوا مساحة للثقة بشكل كبير حتى لا يشعر كل منكم بالضغط النفسي، وبالتالي إذا حدث أي أمر عابر قد يخفيه الشريك خوفا من الشك المبالغ فيه.