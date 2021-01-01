4 استخدامات للون الأصفر في المنزل.. اختياره للإضاءة يزيد من الدفء



استخدامات للون الأصفر استخدامات للون الأصفر

اللون الأصفر هو أحد الألوان التي تحير الجميع، حيث يصفه البعض بأنه يدل على الغيرة والغضب، والبعض الآخر يحبه ويصفه بأنه من الألوان التي تبث الاسترخاء والراحة في المكان، سواء كان لوناً للأثاث أو لون الإضاءة، التي تلعب دورا مميزا في زيادة هدوء وحرارة المكان ومن ثم زيادة الشعور بالدفء، وفى تقرير لموقع ""house beautiful أوضح كيف يكون اللون الأصفر مصدر هام لزيادة الشعور بالحميمية والسكون في المنزل خاصة وهو موضة قوية في ديكور 2022 كما يلي:







استخدامات اللون الأصفر في الأثاث:



الاستخدام الصحيح للون هو ما يتسبب في راحة الأفراد وخاصة اللون الأصفر، فمن الممكن اختيار قطعة أثاث واحدة في منزلك بأحد غرف البيت يكون لونها أصفر، سواء كانت منضدة أو أحد الوسائد على كنبة غرفة المعيشة، ويمكنكِ ايضاً وضع برواز يحتوي على رسومات من اللون الأصفر فهي تعطي إحساسا مضاعفا بالدفء.

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اللون الأصفر يزيد الإحساس بالدفء:وأكد الموقع أن هذا اللون له المزيد من الدرجات، فاللون الأصفر الشمسي يمد بالطاقة والنشاط والحيوية، حيث إنه مستخلص من لون الشمس القوس، ويفضل استخدامه في غرفة المعيشة، حيث إنه يساعد على النشاط الأسري والمشاركة، بالإضافة إلى إنه يضيف المزيد من المساحة خاصة في الغرف الضيقة، أما لون الاصفر الباستيل فيفضل استخدامه في غرفة الطعام في الإكسسوارات المتحركة كالزهرية وليس لون الجدران.كما يمكنك استخدام اللون الأصفر القوي في إضاءة غرفة المعيشة أو السفرة فهي تعطي إحساسا مضاعفا بالود والألفة بين أفراد الأسرة.اللون الأصفر يزيد من الهدوء في غرفة النوم:أما عند استخدامه في غرفة النوم فيفضل اختيار اللون الأصفر الشاحب ودمجه مع اللون البيج أو الأبيض، وذلك لمزيد من الاسترخاء والراحة والهدوء الذي يحتاجه الشخص في غرفة نومه، ونصح house beautiful بضرورة توافر الإضاءة الصفراء مع البيضاء وذلك لاستخدامه وقت الحاجة، حيث إن اللون الأبيض يستخدم للقراءة أما الأصفر فللاسترخاء.استخدامات اللون الأصفر في المطبخ:أما في المطبخ فيمكن استخدام المناشف باللون الاصفر أو تلوين إحدى الخزانات بهذا اللون، فهو يعطى المزيد من القوة والجراءة وحب التجربة دون خوف.