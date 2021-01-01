طريقة عمل 3 مقرمشات لذيذة في المنزل.. الحمص المقلى أبرزها



طريقة عمل الذرة المقلية طريقة عمل الذرة المقلية

في فصل الشتاء تتزايد ساعات السهر والرغبة في الشعور بالشبع، فيبدأ البعض فى تناول بعض المقرمشات التي تجعلهم يتخطون برد الشتاء وأحيانًا تعمل على الإشباع ومحاربة الجوع، لذلك يستعرض اليوم السابع طريقة عمل 3 أنواع مقرمشات بيتي صحية وبطعم شهي .







طريقة الذرة المحمص: المكونات

كمية من الذرة الأخضر على حسب الرغبة

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لتر ماءزيت للقلي3 ملاعق كبيرة نشاتوابل بالجبنة أو بالكاتشبطريقه تحضير الذرة المحمص:في وعاء عميق نقوم بوضع الماء ونتركه حتى يصل لدرجة الغليان، ثم نقوم بوضع الذرة ونتركه خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونقوم بتصفيته من الماء، ثم نضيف إليه النشا ونقلب جيدا ونقوم بوضع الذرة في زيت غزير ساخن، ثم نقوم بتصفيته من الزيت ونضيف إليه التوابل ويقدم.طريقة مقرمشات دوريتوس: المكونات:كوب دقيقبيضةملعقة كبيرة نشاملعقة كبيرة بكينج بودرذرة ملحنصف كوب ماء دافئملعقة كبيرة توابل بالجبنةزيت للقليطريقه تحضير مقرمشات الدوريتوس:في وعاء نقوم بإضافة الدقيق والبكينج بودر والملح والبيض ونقوم بعجن الخليط بالماء حتى نحصل على عجينة سهلة ونترك العجينة عشر دقائق، ثم نقوم بفرد العجينة ونقطعها على شكل مثلثات، ثم نقلى مثلثات العجين في زيت غزير بعد القلي نضيف إليها التوابل الخاصة بها وتقدم.طريقة عمل الحمص المحمص المقرمش:المكونات:2 كوب كبير حمص الشام2 ملعقة كبيرة نشالتر ماءتوابل بالجبنة أو أي طعم محببزيت للقليطريقه تحضير الحمص المقرمش:في وعاء نضيف الماء والحمص ونتركه 15 دقيقة ثم نرفعه من على النار ونقوم بتصفيته من الماء الزائد، نقوم بإضافة النشا إلى الحمص ونقلب جيدًا ثم نقوم بوضع الحمص في زيت غزير، وبعد ذلك نقوم بإضافة التوابل الخاصة به ويقدم.