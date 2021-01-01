عاقبيه من غير عنف.. 6 نصائح لتعديل سلوك طفلك بشكل صحيح



طرق هامة لتأديب الطفل بصورة إيجابية طرق هامة لتأديب الطفل بصورة إيجابية

كثيرا ما يلجأ الأبوان إلى استخدام العقاب البدني واللفظي لتأديب أطفالهم عند القيام بتصرفات غير مقبولة، مثل أن يخالف الطفل قواعد نظام المنزل أو يحدث ضجيجا أو يخفق في الدراسة وعدم كتابة الواجبات المدرسية وغيرها من السلوكيات غير المقبولة من الطفل، ولكن غالبًا ما تسبب هذه الأساليب الخاطئة مشاكل أكبر من المشاكل التي يحاول الوالدان علاجها، وكثيرًا ما لا تكون فعالة في تعديل سلوك الطفل، لذلك يستعرض اليوم السابع مع شيماء العراقي استشاري تعديل السلوك أفضل الطرق لتأديب الطفل.



وقالت استشاري تعديل السلوك في حديثها لـ اليوم السابع:" العقاب الصارم والشديد والدائم يعلم الطفل القسوة وعدم التعاطف مع الآخرين، فلابد أن نكون أشخاصا حذرين عند معاقبة الطفل أو تأديبه، وهناك عدة طرق مهمة لتأديب الطفل بشكل غير عنيف، حيث يجب على المربى أن يقدم النصيحة للطفل وإظهار عواقب الأمور لتجنب ارتكاب الطفل للخطأ".



طرق هامة لتأديب الطفل بصورة إيجابية:

خليه يتعلم من أخطائه:

عندما يكرر الطفل سلوكا غير مناسب وتجعله يتعلم كيف يصحح ما ترتب على خطئه ويجرب فإنه يكتسب خبرة في محاولة تصحيح فعله، ومع الوقت نجده يكف عن فعل الخطأ ويتجنب الوقوع فيه.

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تجاهل السلوك الخطأ لطفلك:أحيانًا ما يكون التجاهل لسلوك الطفل غير المرغوب فيه وسيله مناسبة لكي يتراجع عن السلوك الخطأ، فقد يقوم الطفل بتصرفات غريبة أو غير مقبولة للفت الانتباه إليه أو تلبية رغباته وتنفيذ من يحتاجه، فعلى المربى ان يتجاهل هذا السلوك للطفل الذي يهدف إلى لفت الانتباه، بالتالي سيتوقف عن تكرار هذا السلوك لأنه ليس مجديًا في لفت الانتباه.تأجيل عقاب الطفل:من الأفضل أحيانًا أن يؤجل المربى عقاب الطفل والوقوف على أسباب وقوع الطفل وارتكابه للخطأ وعليه أن يقوم بالاتفاق مع الطفل على تصحيح والاعتراف بالخطأ وعدم معاقبته في الوقت الحالي ولكن سيتم عقابه فيما بعد إذا تكرر السلوك.التدرج في الإرشاد قبل استخدام العقاب:حيث يجب على الوالد أن يقدم النصائح للطفل بطريقة تلفت انتباهه لتجنب الوقوع في الخطأ مستقبلا وتقديم البدائل حين الإقدام على سلوكيات غير مرغوب فيها.لوحة النجوم طريقة فعالة لعقاب الطفل:يمكن استخدامها بوضع نجمة عند القيام بطريقة مناسبة ولائقة وتكون معززا لسلوك إيجابي يقوم به فيشعر الطفل بسعادة كلما يقوم بسلوكيات جيدة تجعله يقلل من أخطائه.ناقش الطفل عن سلوكياته واختيار طريقة العقاب:حينما يقع الطفل في بعض الأخطاء فعلى الوالدين مناقشته وإقامة حوار حول السلوك الخطأ وهنا نعاقب على السلوك وتجنب معاقبه الطفل لذاته ولتناقش حول التصرفات وإتاحة الفرصة للطفل لتحديد عقاب مناسب له وحرمانه من أي شيء مفضل له.