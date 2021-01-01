لمرضى أوميكرون.. مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق أبرزها الليمون الدافئ



الليمون الدافئ الليمون الدافئ

أعراض كثيرة يشعر ويمر بها الأشخاص المصابون بمتحور كورونا أوميكرون ، ولكن أشهرها الإصابة بالتهاب الحلق الذي يعد من أكثر الأعراض شيوعا، والذي يتسبب في التعرض للإصابة بألم شديد وصعوبة في البلع عند تناول الماء أو الطعام.



وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في تخفيف التهاب الحلق، وذلك وفقا لموقع "Medicalnewstoday"، ومنها:

- تناول الليمون بالعسل:

يحتوي الليمون علي نسبة عالية من فيتامين سي، ولذا فتناوله له مع إضافة العسل عليه يساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة العدوي، والتخلص والقضاء علي الفيروسات والبكتريا الضارة، ولذا عليك تناول هذا المشروب يوميا.

- النعناع:

يحتوي النعناع علي مضادات للالتهابات التي تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة التهاب الحلق، وتقليل التورم، ولذا عليك تناوله لأنه مشروب يعالج هذا الأمر بسهولة.

- الزنجبيل:

يحتوي علي مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والتخلص من التهاب الحلق، فعليك تناوله لأنه يعد مقاوم للعدوي ويساعد علي تخفيف الالتهابات.

