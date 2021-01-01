لمرضى أوميكرون.. مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق أبرزها الليمون الدافئ

آخر الأخبارالصحة والجمال › لمرضى أوميكرون.. مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق أبرزها الليمون الدافئ

صورة الخبر: الليمون الدافئ
الليمون الدافئ

أعراض كثيرة يشعر ويمر بها الأشخاص المصابون بمتحور كورونا أوميكرون ، ولكن أشهرها الإصابة بالتهاب الحلق الذي يعد من أكثر الأعراض شيوعا، والذي يتسبب في التعرض للإصابة بألم شديد وصعوبة في البلع عند تناول الماء أو الطعام.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في تخفيف التهاب الحلق، وذلك وفقا لموقع "Medicalnewstoday"، ومنها:
- تناول الليمون بالعسل:
يحتوي الليمون علي نسبة عالية من فيتامين سي، ولذا فتناوله له مع إضافة العسل عليه يساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة العدوي، والتخلص والقضاء علي الفيروسات والبكتريا الضارة، ولذا عليك تناول هذا المشروب يوميا.
- النعناع:
يحتوي النعناع علي مضادات للالتهابات التي تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة التهاب الحلق، وتقليل التورم، ولذا عليك تناوله لأنه مشروب يعالج هذا الأمر بسهولة.
- الزنجبيل:
يحتوي علي مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والتخلص من التهاب الحلق، فعليك تناوله لأنه يعد مقاوم للعدوي ويساعد علي تخفيف الالتهابات.

المصدر: موقع "Medicalnewstoday"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمرضى أوميكرون.. مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق أبرزها الليمون الدافئ

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94439

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager