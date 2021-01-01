كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المتكررة في الشتاء؟ اتبع هذه النصائح

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صورة الخبر: نزلات البرد
نزلات البرد


في ظل تحذيرات الشتاء وتقلبات الطقس الشديدة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وكورونا أو أحد متحوراتها، كما نجد أيضا أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة عدة مرات، ولذا نقدم نصائح لتجنب تكرار العدوى والإصابة مرة أخرى، وذلك وفقا لموقع "webmed":

- عليك تجنب ملامسة الأسطح والتعامل باليدين للأنف والفم والعين، لأنك بهذه الطريقة يمكن أن تكون حامل لفيروس يتسبب في إصابتك بنزلات البرد، ولذا عليك غسل اليدين جيدا.

- من أهم النصائح اتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين سي وأ وعنصر الحديد والزنك، وذلك لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض الفيروسية والبكتريا.

- أكثر من تناول المشروبات الدافئة وأيضا للشعور بالاسترخاء وتقوية الجهاز المناعي.

- من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي هي أخذ قسط كافي من النوم، لأن قلة النوم والإجهاد تتسببان في ضعف شديد للجهاز المناعي.

- تهوية المنزل جيدا والتخلص من الأتربة والغبار تساعد في تقليل فرص الإصابة.

المصدر: موقع "webmed"

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