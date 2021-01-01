دراسة تكشف دور فيتامين "د" فى الوقاية من السرطان



فيتامين "د" فيتامين "د"

يعتبر السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة حول العالم، وهو مرض خطير يؤدي إلى مضاعفات متعددة، لا يوجد نوع واحد فقط بل عدة أنواع من السرطانات التي يمكن أن تصيب الإنسان، مثل سرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان القولون وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا وما إلى ذلك.



بحث مستمر عن السرطان، وجد أن فيتامين (د) أو فيتامين أشعة الشمس مرتبط بالوقاية من أنواع معينة من السرطانات.



مع البحث المستمر في السرطان وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، أظهر دور فيتامين (د) أيضًا ارتباطه بالوقاية من أنواع معينة من السرطان، حيث تشير التجارب إلى أن المستويات المنخفضة لهذا الفيتامين تؤدي إلى تداخل في البطانة الظهارية للقولون وهو أحد العوامل المسببة للأورام الخبيثة.

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وفقا للأبحاث، فإن فيتامين (د) لا يعتني فقط بعظامك، ولكنه يساعد أيضًا في عملية إصلاح الجينات، وقد أظهرت بعض أنواع السرطان مثل سرطان المبيض والقولون والبروستاتا ارتباطًا قويًا بنقص فيتامين D3 ،يجب إجراء تجارب أقوى وأكثر قوة لإثبات الدور في الأورام الخبيثة الأخرى وكذلك فوائد تقليل المخاطر للمكملات.وفيتامين د هو مجموعة من الهرمونات القابلة للذوبان في الدهون والتي يتم تنشيطها داخل الجسم في الكبد والكلى، ويساعد الجسم على استقلاب الكالسيوم والفوسفور للحفاظ على قوة العظام والأسنان.مصادر فيتامين دحيث يُعرف فيتامين (د) عمومًا بفيتامين أشعة الشمس ، فإن ضوء الشمس هو أفضل مصدر طبيعي ووفير للفيتامين الأساسي. وفيما يلى بعض المصادر الغذائية لهذا الفيتامين التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د والوقاية من السرطان:الأسماك الدهنيةبيضزيت كبد السمكحبوب الإفطار المدعمةتبلغ الاحتياجات اليومية لفيتامين د 15 ميكروجرامًا ، بينما يجب العناية بالنقص باستخدام المكملات الغذائية للحفاظ على مستويات فيتامين د الصحية في الدم.