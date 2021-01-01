منافس مصر.. غيابات عديدة فى تدريبات المغرب وعودة فيصل فجر

شهدت تدريبات منتخب المغرب اليوم الخميس عديد من الغيابات، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة التي تجمع أسود الأطلسي ضد منتخب مصر، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها فى الخامسة من مساء الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو".
وذكر موقع "360 سبورت" المغربي، أن البوسنى وحيد خليلوزديتش المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلسي قرر إعفاء عدد كبير من اللاعبين من خوض تدريبات اليوم بسبب الإرهاق، أبرزهم أشرف حكيمي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري و رومان سايس، حيث خاضوا تدريبات استشفائية فى الجيم.
وأضاف التقرير أن التدريبات شهدت عودة فيصل فجر بعد تعافيه من فيروس كورونا.
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