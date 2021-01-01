طه إسماعيل: إدارة موسيماني لمباراة سموحة سيئة والأهلي خسر بالكبار



طه إسماعيل طه إسماعيل

هاجم طه إسماعيل نجم الأهلى السابق الطريقة التي أدار بها موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر للمباراة أمام سموحة مؤكدا أنه أسوأ ما يمكن خصوصا أن ملامحها لم تظهر سواء في الفكر أو حتى في التوازن داخل الملعب.



ونجح فريق سموحة من تحقيق الفوز على الأهلى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة.



أضاف إسماعيل خلال تحليله لمباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورتس :" الإدارة الفنية للأهلي في المباراة من أسوأ ما يمكن لا يوجد فكر ولا أي هدف أو توازنات وفى النهاية مهما كان إنها خسارة ستسجل على الأهلى".

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واختتم نجم الأهلى السابق حديثه قائلا:" الأهلى لم يخسر بالناشئين وتعادل في ثلاث مباريات ولكن خسر بالكبار في مباراة كأس الرابطة".