رسمياً.. المقاولون يضم محمود عبد العزيز لمدة موسم ونصف

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محمود عبد العزيز لاعب الزمالك السابق

أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، ضم محمود عبد العزيز لاعب الزمالك السابق لصفوف المقاولون بناء على رغبة محمد عودة المدير الفني للفريق.

ووقع عبد العزيز على عقود انتقاله للمقاولون العرب لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر وخضع اللاعب اليوم للكشف الطبي قبل توقيع العقود الرسمية في حضور طلعت محرم مدرب الفريق ومدير التعاقدات.

وينضم محمود عبد العزيز لتدريبات الفريق بداية من الغد بعد إنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

ويعد عبد العزيز ثاني صفقات المقاولون العرب في الانتقالات الشتوية بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

المصدر: youm7

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