موسيمانى يحمل الإصابات وكورونا مسئولية ثلاثية سموحة

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صورة الخبر: بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

ابدى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حزنه للشديد من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام سموحة.

وخسر الأهلي أمام مضيفه سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وقال موسيماني عقب المباراة : عانينا من ظروف صعبة بسبب الغيابات، كورونا أصابت 6 لاعبين من الأهلي جميعهم لم يكونوا جاهزين تماماً للمباريات من الناحية البدنية ..ولم يكونوا جيدين لكن كان يجب علينا إشراكهم للتجهيز، معظم اللاعبين فقدوا الكثير من أوزانهم .

واصل: نعاني من الغيابات، والموقف صعب فاللاعبين عادوا من كأس العرب بالإضافة الي الإصابات بكورونا وأمامنا 9 أيام للتجهيز لمباريات كأس العالم للأندية" .

المصدر: youm7

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