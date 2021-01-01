محذوفات التربية الوطنية لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2022

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صورة الخبر: مادة التربية الوطنية
مادة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجون لمادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، حيث جاءت المحذوفات تشمل: الفصل الأول ( القانون والدستور)- صفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحات 11 و12، الدستور المصري 2014، وصفحة 16سادسا: المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية، والفصل الثاني الديمقراطية صفحات 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى، والفصل الثالث (الأحزاب السياسية)- من ص 32-33-34 الأحزاب السياسية في مصر (نشأتها وتطورها).


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المحذوفات شملت: الفصل الرابع المشاركة السياسية وثالثا: صور المشاركة السياسية 38، وخامسا: متطلبات المشاركة السياسية صفحة41، وسابعا : الدستور والمشاركة السياسية، وواقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .44.4 ،و عاشرا : أنظمة الانتخابات، وصفحة 46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية.

المصدر: youm7

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