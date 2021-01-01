محذوفات التربية الوطنية لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2022



مادة التربية الوطنية مادة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجون لمادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، حيث جاءت المحذوفات تشمل: الفصل الأول ( القانون والدستور)- صفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحات 11 و12، الدستور المصري 2014، وصفحة 16سادسا: المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية، والفصل الثاني الديمقراطية صفحات 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى، والفصل الثالث (الأحزاب السياسية)- من ص 32-33-34 الأحزاب السياسية في مصر (نشأتها وتطورها).





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المحذوفات شملت: الفصل الرابع المشاركة السياسية وثالثا: صور المشاركة السياسية 38، وخامسا: متطلبات المشاركة السياسية صفحة41، وسابعا : الدستور والمشاركة السياسية، وواقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .44.4 ،و عاشرا : أنظمة الانتخابات، وصفحة 46 الثورات المصرية نموذج للمشاركة السياسية.

