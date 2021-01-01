جامعة بنى سويف تقرر إعادة امتحان مادة الجنسية لـ"تالتة حقوق" بعد تسريبه

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن مجلس الجامعة أصدر قرارا بإعادة امتحان مادة "الجنسية" لطلبة الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وذلك على خلفية تسريب الامتحان قبل انعقاده بحوالى نصف ساعة، بالإضافة إلى إحالة واقعة التسريب للتحقيق.



وقال رئيس جامعة بني سويف: "لا بديل عن إعادة الامتحان في التوقيت الذي تحدده الكلية، لأنه تم التأكد من واقعة التسريب، وكان الافضل وقتها تأجيل الامتحان ولو لساعة أو اثنين لحين طبع امتحان بديل، إلا أن ما حدث هو السماح للطلاب بأداء الامتحان".



وأصدرت كلية الحقوق جامعة بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، بيان رسمي على صفحتها الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي جاء كالاتي: "إعلان هام.. قرر مجلس جامعة بني سويف بجلستة رقم 205 إعادة امتحان مادة الجنسية المقررة على الفرقة الثالثة بشعبتيها (عربي وإنجليزي) بكلية الحقوق".