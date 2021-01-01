سامسونج تكشف عن رقاقة حماية ذكية تعمل بالبصمة مخصصة لبطاقات الدفع

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سامسونج تكشف عن رقاقة حماية ذكية تعمل بالبصمة مخصصة لبطاقات الدفع

قالت شركة سامسونج إنها تمكنت من تطوير رقاقة حمايةذكية جديدة يتم دمجها مع بطاقات الدفع من شأنها توفير حماية أكبر المستخدمين من أي عمليات استغلال لبطاقاتهم وجعل الأمور أكثر سلاسة بالنسبة للبنوك عند اعتماد بطاقات الدفع البيومترية.

ووفقًا للشركة، فإن الرقاقة التي تعد الأولى من نوعها في المجال، تحمل مستشعرًا لبصمة الأصبح ومعالج وعنصر حماية للبيانات على نفس الرقاقة.

وتوفر بعض بطاقات الدفع خصائص للحماية عن طريق مستشعر الأصبع، لكنها قليلة جدًا كما أنها توفر مستشعر بصمة في مكان منفصل عن معالج الحماية في البطاقات وكذلك عنصر الحماية (الجزء المعدني في البطاقة)، لكن سامسونج بطريقتها الجديدة توفر جميع هذه العناصر التي تحويها بطاقات الدفع ضمن رقاقة واحدة يتم وضعها في البطاقة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لثلاث رقاقات منفصلة.

وسيساعد الابتكار الجديد في زيادة الحماية وسرعة توثيق الأشخاص الحقيقيين، ومن المفترض أن تتوسع لتصل طلاب الجامعات والموظفين عبر بطاقاتهم الذكية وليس فقط بطاقات الدفع.

المصدر: عالم التقنيه

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