آبل تعمل على إتاحة خدمات الدفع اللاتلامسية عبر هواتف آيفون دون الحاجة لمعدات إضافية

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آبل تعمل على إتاحة خدمات الدفع اللاتلامسية عبر هواتف آيفون دون الحاجة لمعدات إضافية

تخطط شركة آبل لإتاحة خدمات الدفع اللاتلامسية عبر هواتف آيفون في الفترة القريبة المقبلة دون الحاجة لمعدات خارجية، مع الانتشار المتواصل لهذه الخدمات في أنحاء العالم.

وذكر موقع Bloomberg، إن شركة آبل ربما تبدأ بإرسال تحديث لهواتفها قريبًا ومن المحتمل أن يكون رفقة إصدار iOS 15.4، بحيث يوفر للشركات لاسيما الصغيرة منها إمكانية قبول المدفوعات لاتلامسيًا، وبالتالي التسهيل على المستخدمين في طرق الدفع مع توفير خيارات إضافية.

يقول التقرير إن هذا التحديث لن يتطلب وجود ملحقات أو أجهزة إضافية لقبول المدفوعات، فكل ما يلزم هو وجود دعم تقنية NFC، وبالتالي سيتمكن أصحاب المشاريع أو الشركات من قبول المدفوعات من المستخدمين عبر هواتفهم من خلال هذه التقنية للاتصال القريب.

المصدر: عالم التقنيه

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