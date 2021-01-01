أسعار ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S22.. إليك التفاصيل الكاملة



هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2022 Galaxy S22، بالإضافة إلى أحدث أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S8، يوم 9 فبراير المقبل.



المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S22



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستكشف سامسونج عن الجيل الجديد من سلسلة جلاكسي الشهيرة ضمن حدث Galaxy Unpacked 2022، وسيكون نجوم العرض هم Galaxy S22 و Galaxy S22 + و Galaxy S22 Ultra، واليوم، تم تسريب المواصفات الكاملة لتشكيلة جلاكسي إس 22 قبل الإعلان الرسمي عنهم.

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هاتف Samsung Galaxy S22سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22، على شاشة بقياس 6.1 بوصة، وبدقة عرض 2340 × 1080 بكسل، من نوع Dynamic AMOLED 2X ، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزا، مع أقصى معدل سطوع 1500 شمعة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S22، بمعالج الشركة Exynos 2200، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر في أوروبا، مع معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2، ويدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 و شبكات الجيل الخامس 5G.وسيتضمن هاتف سامسونج Galaxy S22 إعداد الكاميرا تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وحدة فائقة الدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.وسيحتوي الإصدار العادي من سلسلة سامسونج Galaxy S22 على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بسرعات غير مؤكدة حتى الآن، وتبلغ أبعاد الهاتف 146.0 × 70.6 × 7.6 ملميتر ويزن 167 جراما.وسيتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22، مقابل سعر حوالى 849 يورو (أي ما يعادل 14 ألفا و900 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 899 يورو (أي ما يعادل 15 ألفا و800 جنيه مصري)، لطراز 8 + 256 جيجابايت.هاتف Samsung Galaxy S22 +يتشارك هاتف Galaxy S22 +، بالمواصفات الرئيسية مع الإصدار العادي من السلسلة، ولكنه سيأتي بشاشة أكبر وبطارية أكبر.ويحتوي هاتف Galaxy S22 +، على شاشة بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض 2340 × 1080 بكسل، من نوع Dynamic AMOLED ، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزا، وسطوع أعلى يبلغ 1750 شمعة، ومع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.وسيضم هاتف Galaxy S22 +، إعدادات الكاميرا ونوع المعالج بطراز Galaxy S22، ويزن الهاتف 195 جراما، ويبلغ قياسه 157.4x75.8x7.64 ملميتر، وسيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير.وسيتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22 + ، للبيع مقابل سعر 1049 يورو (أي ما يعادل 18 ألفا و500 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 1099 يورو (أي ما يعادل 19 ألفا و300 جنيه مصري) لطراز 8 + 256 جيجابايت.هاتف Samsung Galaxy S22 Ultraوسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبدقة عرض 3080 × 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 1-120 هرتزا، ومعدل سطوع أقصى يبلغ 1750 شمعة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.وسيتطابق هاتف Galaxy S22 Ultra مع إصدار الشركة السابق S21 Ultra، ولكن مع الحصول على تحسين بشكل كبير بالنسبة للمعالج، وسيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، واثنان من الكاميرات المقربة بدقة 10 ميجابكسل، كما سيحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بمستشعر 40 ميجابكسل.وسيحزم هاتف Galaxy S22 Ultra، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويمتاز الجها بدعم قلم S Pen مدمج، مما يرفع وزن الجهاز إلى 227 جراما، وستطرح سامسونج جميع إصدارات سلسلة Galaxy S22 للبيع في أوروبا اعتبارا من 25 فبراير المقبل.وسيباع هاتف Galaxy S22 Ultra، مقابل سعر حوالى 1249 يورو (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، و 1349 يورو (أي ما يعادل 23 ألف و800 جنيه مصري)، للنسخة الوسطى بسعة 12 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر حوالي 1449 يورو (أي ما يعادل 25 ألف و500 جنيه مصري)، للطراز 12 + 512 جيجابايت.