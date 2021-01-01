

بنظام ينافس iOS وأندرويد.. الحكومة الهندية تتحدى جوجل وآبل بنظام ينافس iOS وأندرويد.. الحكومة الهندية تتحدى جوجل وآبل

تخطط الحكومة الهندية، للتوصل إلى سياسة من شأنها إنشاء نظام تشغيل محلي للهواتف الذكية، كبديل منافس لنظامي التشغيل الأكثر شهرة في عالم الهواتف أندرويد من جوجل وiOS من آبل.



وبحسب ما ذكره موقع "The Economic Times"، قال وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، راجيف شاندراسيخار، يوم الإثنين، إن الحكومة الهندية تنظر خطة تطوير نظام تشغيل للهواتف الذكية في الهند لمنافسة أنظمة التشغيل العالمية المستخدمة حاليا.



الحكومة الهندية تخطط لتطوير نظام تشغيل هاتف ذكي جديد

وفي الوقت الحاضر، يهيمن على قطاع الهواتف المحمولة نظامي التشغيل أندرويد و iOS، والذين يقودان الأنظمة البيئية للأجهزة الذكية أيضا، وفقا لوزير تكنولوجيا المعلومات الهندية.

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وتأمل الحكومة الهندية بأن ترى نظامها الجديد قادرا على تنفيذه، ما يعطي الهند مساحة لتنمية نظام لها في هذا المجال، وقال "راجيف" إن الحكومة تبحث عن قدرات داخل الأنظمة البيئية الناشئة والأكاديمية الملائمة التي يكون لديها القدرة على تطوير نظام تشغيل محلي جديد (OS).وقال تشاندراسيخار: "إذا كانت هناك بعض الإمكانيات الحقيقية، فسنكون مهتمين جدا بتطوير هذا المجال لأن ذلك سيخلق بديلا لنظامي iOS و أندرويد، والذي يمكن أن تنمو فيه علامة تجارية هندية جديدة".ويأتي مشروع تطوير نظام تشغيل للهواتف الذكية بالهند، ضمن أهداف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المتمثلة في خلق قادة محليين في مختلف الصناعات وفئات المنتجات من بينها المنتجات الخاصة بالفضاء الالكتروني ودعم تطوير صناعة تكنولوجيا في البلاد.وكما كشفت الحكومة الهندية، عن خارطة طريق لتحقيق صناعة إلكترونيات بقيمة 300 مليار دولار في البلاد بحلول عام 2026، علما بأن القيمة الحالية المتوافرة تبلغ 75 مليارا.وجدير بالذكر أنه كانت هناك عدة محاولات لتطوير نظام تشغيل منافس للأنظمة الشائعة من الشركات الكبرى مثل سامسونج Samsung وبلاك بيري BlackBerry و Palm ومايكروسوفت Microsoft ولكنها بائت جميعا بالفشل.ويعد المنافس الوحيد النشط حاليا في مجال أنظمة تشغيل الهواتف الذكية هو نظام التشغيل الصيني الجديد هارموني HarmonyOS الذي طورته شركة هواوي Huawei، كبديلا منافسا لنظام التشغيل أندرويد من جوجل، والتي عزمت على إنشاء نظاما بيئيا خاص بأجهزتها بعض تعرضها لعوبات الحظر الأمريكي في شهر مايو من عام 2019، مما منعها من استخدام المنتجات الأمريكية من بينها أندرويد.