

ظهور بقعة شمسية نشطة ظهور بقعة شمسية نشطة

بدأت بقعة شمسية نشطة في الظهور فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس يوم امس الثلاثاء و أطلقت توهجًا شمسيًا اليوم الاربعاء 26 يناير من فئة C9.9 عند الساعة 02:49 صباحا بتوقيت مكة تسبب في تعتيم راديو على التردد المنخفض فوق جنوب المحيط الهادئ، وسيتضح لاحقًا اليوم قدرة هذه البُقعة على إصدار المزيد من التوهجات الأقوى .



ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية تظهر على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) او كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.



تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تختفي.