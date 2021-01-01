روسيا تخطط لإرسال ثلاث بعثات إلى كوكب الزهرة

أعلن ليف زيلوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء روسيا يخططون لأول مرة في التاريخ لجلب تربة من كوكب الزهرة إلى الأرض.
ويشير زيلوني، إلى أن العلماء الروس يخططون لإرسال ثلاث بعثات إلى كوكب الزهرة خلال أعوام 2029-2034، وسوف تحاول البعثة الأخيرة جلب تربة من الكوكب إلى الأرض، التي ستكون أول محاولة في التاريخ.
ويقول، "حاليا لم نعد نفكر بمهمة Venera-D فقط، بل ببرنامج متكامل، ينتهي بجلب تربة من كوكب الزهرة إلى الأرض ".
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