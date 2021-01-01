احذر.. شبكية العين تتنبأ بالنوبة القلبية قبل عام من حدوثها بنسبة 80%

توصل علماء وباحثون دراسة حديثة، إلى طريقة حديثة لقياس إمكانية حدوث نوبة قلبية للمريض العام المقبل أم لأ، وذلك من خلال فحص داخل شبكية العين عن طريق الذكاء الاصطناعي.
واستطاع بعض العلماء، تطوير نظام اصطناعي جديد ودقيق يتنبأ بحدوث النوبات القلبية في المستقبل، وتحديدا بعد عام واحد، وثبت فاعلية هذا النظام بنسبة وصلت ل80? تقريبا، وذلك بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature Machine Intelligence" العلمية، ويتم إجراء الفحوصات على شبكة العين، فمن خلال شبكة العين يتم توضيح الحالة الصحية للقلب، وتم التوصل لتلك النتيجة من بعض العلماء الذين اجرين بحث جديد أجرته جامعة "ليدز" واعتمد على هذا النظام من الذكاء الاصطناعي الـ"مدرب" على قراءة فحوصات الشبكية التقليدية بحثا عن علامات الإصابة بأمراض القلب، حيث ثبت فاعلية النظام في التنبؤ فيما إذا كان المرضى معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال العام المقبل ام لأ.
أدرك الأطباء، أن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين هي مؤشرات على أمراض الأوعية الدموية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك مشاكل القلب، واستخدم الباحثون تقنيات التعلم العميق، وهو عبارة عن سلسلة معقدة من الخوارزميات، لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على قراءة فحوصات شبكية العين تلقائيا وتحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية في العام التالي.
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