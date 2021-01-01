تطبيق WhatsApp لأجهزة الآيفون يحصل على تحديث جديد

حصل اليوم، تطبيق WhatsApp، لنظام iOS، على تحديث جديد، برقم الإصدار، 22.2.75، وبالعديد من المميزات، التي كانت، قيد الاختبار، لبضعة أشهر، والتي تتمثل في، مميزات جديدة، للتسجيل الصوتي، ودعم أوضاع التركيز، وصور الملف الشخصي، التي ستظهر في، إشعارات الرسائل، وأكثر من ميزة، أخرى سيحصل عليها، مستخدمو أجهزة الآيفون، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وضع التركيز الذي، سيصل لتطبيق WhatsApp، على أجهزة iOS، سيتيح لك إمكانية، تحديد جهة اتصال معينة، لمنع الحصول على إشعارات، لرسائلها، بدلا من، وضع عدم الإزعاج، الذي يمنع، وصول إشعارات، من جميع جهات الاتصال، بالإضافة إلى أن، التطبيق سيحصل على، ميزة جديدة، للتسجيل الصوتي، تتيح لك، إيقاف التسجيل الصوتي، مؤقتا واستئنافه، في وقت لاحق، بدون الحاجة إلى، تسجيل رسالة أخرى.
وأيضا هناك، ميزة أخرى، كانت قيد الاختبار، خلال الأسابيع الماضية، تعرض لك، صورة الملف الشخصي، لجهات الاتصال، التي ترسل لك رسائل، عبر واتساب، حيث ستظهر، صورة الملف الشخصي، الدائرية الخاصة، بالمرسل في شريط الإشعارات، بجانب اسمه.
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