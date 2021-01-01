تطبيق WhatsApp لأجهزة الآيفون يحصل على تحديث جديد



WhatsApp لأجهزة الآيفون WhatsApp لأجهزة الآيفون

حصل اليوم، تطبيق What­sApp، لنظام iOS، على تحديث جديد، برقم الإصدار، 22.2.75، وبالعديد من المميزات، التي كانت، قيد الاختبار، لبضعة أشهر، والتي تتمثل في، مميزات جديدة، للتسجيل الصوتي، ودعم أوضاع التركيز، وصور الملف الشخصي، التي ستظهر في، إشعارات الرسائل، وأكثر من ميزة، أخرى سيحصل عليها، مستخدمو أجهزة الآيفون، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وضع التركيز الذي، سيصل لتطبيق What­sApp، على أجهزة iOS، سيتيح لك إمكانية، تحديد جهة اتصال معينة، لمنع الحصول على إشعارات، لرسائلها، بدلا من، وضع عدم الإزعاج، الذي يمنع، وصول إشعارات، من جميع جهات الاتصال، بالإضافة إلى أن، التطبيق سيحصل على، ميزة جديدة، للتسجيل الصوتي، تتيح لك، إيقاف التسجيل الصوتي، مؤقتا واستئنافه، في وقت لاحق، بدون الحاجة إلى، تسجيل رسالة أخرى.



وأيضا هناك، ميزة أخرى، كانت قيد الاختبار، خلال الأسابيع الماضية، تعرض لك، صورة الملف الشخصي، لجهات الاتصال، التي ترسل لك رسائل، عبر واتساب، حيث ستظهر، صورة الملف الشخصي، الدائرية الخاصة، بالمرسل في شريط الإشعارات، بجانب اسمه.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن What­sApp، يعمل حاليا، على مجموعة كبيرة، من المميزات، لإطلاقها في المستقبل، بما في ذلك، مشغل الملاحظات الصوتية العالمي، الجديد الذي يسمح للمستخدمين، بمواصلة الاستماع، إلى رسالة صوتية، حتى عند فتح محادثة مختلفة، وتصميم جديد، لواجهة المستخدم، لجعل التطبيق، أكثر تنظيما، وبالإضافة إلى، ميزة ردود الفعل الجديدة، المشابهة لتطبق ماسنجر، والتي تسمح للمستخدمين، بالرد على الرسائل، باستخدام رموز تعبيرية مختلفة.وفي النهاية، نود أن نشير، إلى أن التحديث، متوفر حاليا، لتطبيق What­sApp، على أجهزة الآيفون، التي تعمل، بنظام iOS 15، ووصل بالفعل، لبعض المستخدمين، في أمريكا، وبعض الدول الأوروبية، وكما أكدت الشركة، فإن المميزات الجديدة، لن تكون متاحة، عند تحديث التطبيق، إلى إصدار 22.2.75، ولكن سيتم طرحها، في الأسابيع القليلة المقبلة.