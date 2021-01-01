

Realme X50 Pro 5G يحصل على تحديث Realme UI 3.0 مع Android 12 Realme X50 Pro 5G يحصل على تحديث Realme UI 3.0 مع Android 12

بعد أن حصل، الهاتف Realme X50 Pro 5G، على تحديث، Realme UI 2.0، الذي يستند إلى، نظام Android 11، في شهر ديسمبر 2020، حصل الآن، على الإصدار التجريبي، من واجهة، Realme UI 3.0، الذي يستند إلى، الإصدار المستقر، من Android 12، في الهند، وبعض الدول الآسيوية، على أن يتوفر، برنامج الوصول المبكر، في مزيد من الدول، خلال الأيام القليلة القادمة.



لم تحدد ريلمي، موعد انتهاء، برنامج الوصول المبكر، من واجهة، Realme UI 3.0، مما يعني، أن الإصدار المستقر، قد يتأخر قليلا، وقد يصل، مع نهاية الربع الأول، من العام الجاري 2022، وذلك حتى تتمكن، الشركة من تجربة، الإصدار التجريبي، على أكبر عدد ممكن، من أجهزة، Realme X50 Pro 5G، حيث أكدت، أن التحديث، سيكون متاحا، لمجموعة محدودة، من المستخدمين، في البداية، ومع مرور الوقت، سيصل للمزيد، من المستخدمين، حول العالم.



وقبل الاشتراك، في برنامج الوصول المبكر، من تحديث، Realme UI 3.0، الذي يستند إلى، نظام Android 12، يجب عليك التأكد، من أن جهازك، Realme X50 Pro 5G، يعمل بالإصدار الثابت، من نظام التشغيل، Android 11، والذي يحمل، رقم الإصدار، RMX2076PUNV1B_11.C.23، ويجب أن يكون، سعة تخزينية فارغة، لا تقل عن، 10 جيجا بايت، بالإضافة إلى، بطارية مشحونة، بنسبة 60%، أو أعلى.

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هذا التحديث الجديد، للهاتف Realme X50 Pro 5G، يجلب معه، جميع المميزات، التي تمت إضافتها، في واجهة المستخدم، الجديدة من ريلمي، والمميزات الموجودة في، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، حتى يتم تجربتها بالكامل، قبل إطلاق، الإصدار النهائي، ومع ذلك، فإنه مثل أي، إصدار وصول مبكر آخر، ويعني أنه، ليس مستقرا، مثل الإصدارات النهائية، ومن المتوقع، أن يحتوي على، أخطاء تعيق تجربة المستخدم، لذلك ننصح، بعدم تثبيته على، جهازك الرئيسي، تحسبا لوقوع أي أخطاء.