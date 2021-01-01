تسريب سعر ومواصفات الهاتف JioPhone 5G

صدر اليوم، تقرير جديد، على منصة Android Central، يشير إلى أن، شركة Jio، تستعد لتقديم، هاتف جديد، يدعى JioPhone 5G، بسعر اقتصادي جدا، يجعله أرخص هاتف، يدعم شبكات الجيل الخامس، على الإطلاق، حيث إن سعره، لن يتخطى 150 دولارا، ومواصفاته ستكون، جيدة نوعا ما، في هذه الفئة السعرية، وفي هذا المقال، سنتعرف عليها، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف JioPhone 5G، المسربة.
هذا الهاتف القادم، سيضم مواصفات اقتصادية، تتمثل في، شاشة LCD، حجمها 6.5 بوصة، وجودتها HD+، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات ستدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
سيتوفر هاتف JioPhone 5G، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 480 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، وسيتوفر كذلك، مع ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وذاكرة تخزين داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، أو 64 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، ستكون قابلة للاتساع، من خلال بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة، بجانب شرائح الاتصال.
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