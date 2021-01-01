

تسريب سعر ومواصفات الهاتف JioPhone 5G تسريب سعر ومواصفات الهاتف JioPhone 5G

صدر اليوم، تقرير جديد، على منصة Android Cen­tral، يشير إلى أن، شركة Jio، تستعد لتقديم، هاتف جديد، يدعى Jio­Phone 5G، بسعر اقتصادي جدا، يجعله أرخص هاتف، يدعم شبكات الجيل الخامس، على الإطلاق، حيث إن سعره، لن يتخطى 150 دولارا، ومواصفاته ستكون، جيدة نوعا ما، في هذه الفئة السعرية، وفي هذا المقال، سنتعرف عليها، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Jio­Phone 5G، المسربة.



هذا الهاتف القادم، سيضم مواصفات اقتصادية، تتمثل في، شاشة LCD، حجمها 6.5 بوصة، وجودتها HD+، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات ستدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



سيتوفر هاتف Jio­Phone 5G، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 480 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، وسيتوفر كذلك، مع ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وذاكرة تخزين داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، أو 64 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، ستكون قابلة للاتساع، من خلال بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة، بجانب شرائح الاتصال.

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وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، Jio­Phone 5G، سيضم بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، من خلال منفذ، USB Type?C، كما أنه سيدعم، مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب.أكد تقرير، Android Cen­tral، أن الهاتف، Jio­Phone 5G، سيباع بسعر، يبدأ من، 150 دولارا أمريكيا، ليكون بذلك هو، أرخص هاتف 5G، على الإطلاق، وبخصوص موعد التوافر، فمن المقرر، إطلاق هذا الهاتف، خلال العام الجاري 2022، لكن لا يوجد، موعد محدد، حتى الآن.