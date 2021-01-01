سعر ومواصفات الهاتف Micromax In note 2

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم، شركة Micromax، عن أحدث، هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Micromax In note 2، بمواصفات ممتازة للغاية، مقارنة بالسعر، حيث يضم، أحد أفضل المعالجات المتوسطة، من ميديا تيك، ويضم بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بقوة 30 واط، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية، تقدم تجربة تصوير، أكثر من رائعة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، باقي المواصفات.
مواصفات هاتف Micromax In note 2
تم تصميم، هذا الهاتف، الجديد من Micromax، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass، وتدعم سطوع، يبلغ 550 شمعة، في البوصة، ويتم تشغيل، Micromax In note 2، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio G95، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، Mali-G76 MC4، وذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام Android 11.
الهاتف Micromax In note 2، يضم 4 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميراتان الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، كما أنه، يضم كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، والتي تقدر، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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