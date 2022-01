سعر ومواصفات الهاتف Micromax In note 2 سعر ومواصفات الهاتف Micromax In note 2

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم، شركة Micro­max، عن أحدث، هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Micro­max In note 2، بمواصفات ممتازة للغاية، مقارنة بالسعر، حيث يضم، أحد أفضل المعالجات المتوسطة، من ميديا تيك، ويضم بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بقوة 30 واط، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية، تقدم تجربة تصوير، أكثر من رائعة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، باقي المواصفات.



مواصفات هاتف Micromax In note 2

تم تصميم، هذا الهاتف، الجديد من Micro­max، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corn­ing Goril­la Glass، وتدعم سطوع، يبلغ 550 شمعة، في البوصة، ويتم تشغيل، Micro­max In note 2، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­atek Helio G95، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، Mali-G76 MC4، وذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام Android 11.



الهاتف Micro­max In note 2، يضم 4 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميراتان الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، كما أنه، يضم كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، والتي تقدر، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، ويمكن شحنها، بنسبة 50%، في 25 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 30 واط، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، f/2.0، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف In note 2، يتميز بتركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري microSD، معا في وقت واحد، ويتميز أيضا، بدعم الشحن العكسي، كما أنه، يضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، ويدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Micromax In note 2سعر الهاتف Micro­max In note 2، يبلغ حوالي، 180 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، وسيكون متاحا للشراء، بشكل رسمي، يوم 30 يناير، من خلال، متجر Flip­kart، وMicromaxinfo.com، عبر الإنترنت.