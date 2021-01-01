

تعرف على المواصفات الكاملة لسلسلة Galaxy S22 قبل الإعلان الرسمي تعرف على المواصفات الكاملة لسلسلة Galaxy S22 قبل الإعلان الرسمي

سامسونج أعلنت اليوم أن مؤتمر الكشف عن سلسلة Galaxy S22 سيكون يوم 9 فبراير وظهرت الفترة السابقة تسريبات عديدة عن السلسلة ولكن اليوم تم تسريب المواصفات الكاملة للجيل الجديد من سلسلة S.



هاتف Galaxy S22 سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 2340x1080 ومعدل تحديث 120Hz وهاتف S22+ سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.6 بوصة بدقة 2340x1080 ومعدل تحديث 120Hz وهاتف S22 Ultra سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 3080x1440 ومعدل تحديث 120Hz.



الثلاث هواتف سيأتوا بمعالج Exynos 2200 في بعض الدول وبعض الدول الآخرى سيأتوا بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وهاتفي S22 و S22+ سيأتوا برامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ونفس الأمر ينطبق على هاتف S22 Ultra ولكن مع مساحة تخزين إضافية وهي 512 جيجا بايت وكذلك نسخة برامات بحجم 12 جيجا بايت.

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هاتفي Galaxy S22 و S22+ يأتوا بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية 12 ميجا بيكسل واسعة الزاوية 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 والثالثة 10 ميجا بيكسل للتقريب البصري وبفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية 12 ميجا بيكسل واسعة الزاوية 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 والثالثة 10 ميجا بيكسل للتقريب البصري وبفتحة عدسة f/2.4 والرابعة أيضاً بدقة 10 ميجا بيكسل للتقريب البصري وبفتحة عدسة f/4.9 وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.هاتف Galaxy S22 يأتي ببطارية بقوة 3700 ميلي أمبير وهاتف S22+ يأتي ببطارية بقوة 4300 ميلي أمبير وهاتف S22 Ultra يأتي ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير.الثلاث هواتف يأتوا بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ودعم تركيب شريحتين إتصال بجانب إمكانية تركيب شريحة eSIM ومقاومين للماء والأتربة بمعيار IP68 وسيعملوا بنظام Android 12 مع واجهة One UI 4.1.هاتف Galaxy S22 سيبدأ سعره في أوروبا من 849 يورو وهاتف S22+ سيبدأ سعره من 1049 يورو وهاتف S22 Ultra سيبدأ سعره من 1249 يورو.