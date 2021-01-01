

تراجع تام لقيمة الأوفر برايس على أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 تراجع تام لقيمة الأوفر برايس على أسعار شيفروليه كابتيفا 2022

شهد سوق السيارات المصري تراجع تام لقيمة الأوفر برايس على موديل 2022 المتاح من سيارة شيفروليه كابتيفا بفئة SUV في السوق المحلي، وبعد هذه التغيرات أصبح هذا الموديل متاح بالأسعار الرسمية للسيارة وهي كالتالي:



- فئة أولى بسعر 350 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 375 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 395 ألف جنيه.- فئة رابعة 7 مقاعد بسعر 415 ألف جنيه.جدير بالذكر أن مشكلة الأوفر برايس تظهر بسبب قلة المعروض من سيارات كثيرة في السوق المصري مع زيادة الطلب عليها، ولذلك يفرض الموزعين على عملائهم أسعار إضافية نظير تسليمهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.وتشترك هذه الفئات الأربعة في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 148 حصان وعزمه 255 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويعمل هذا المحرك ببنزين 92، وذكرت الشركة أن متوسط استهلاكه للوقود يبلغ 8.4 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما تم تزويد نظام تشغيل هذه السيارة بخمس طرق مختلفة للقيادة منها الرياضي والاقتصادي الموفر للوقود.وتشمل التجهيزات الأساسية الموجودة بالفئة الأولى من هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة ESC.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات إضافية منها:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح الكترونية.- سنسور أمامي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بإطارات السيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فتحة سقف.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.