«هيونداي تطلق كونا» 2022 بعد إعادة تصميمها

تطلق هيونداي سيارتها كونا 2022 بعد إعادة تصميمها وتزويدها بالعديد من انظمة الامان ومساعدة السائق.
السيارة تعمل بخيارين من المحركات الاول 4 سلندرات 2000 سى سى بقوة 149 حصان يتصل بناقل حركة 6 سرعات بمعدل استهلاك 12.5 كم/لتروالثانى 4 سلندرات 1600 سى سى تيربو بقوة 177 حصان يتصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات مزدوج االقابض بمعدل استهلاك 13.6 كم/لتر دفع أمامي أو رباعي.
داخل المقصورة شاشة وسطية لمسية 8 بوصات أو 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات واثنين من منافذ USB، ومكيف اوتوماتيك وتشغيل المحرك عن طريق زر وفتح الأبواب دون مفتاح ، وشحن الهواتف لاسلكياً وكاميرا خلفية.
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