«هيونداي تطلق كونا» 2022 بعد إعادة تصميمها

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«هيونداي تطلق كونا» 2022 بعد إعادة تصميمها

تطلق هيونداي سيارتها كونا 2022 بعد إعادة تصميمها وتزويدها بالعديد من انظمة الامان ومساعدة السائق.

السيارة تعمل بخيارين من المحركات الاول 4 سلندرات 2000 سى سى بقوة 149 حصان يتصل بناقل حركة 6 سرعات بمعدل استهلاك 12.5 كم/لتروالثانى 4 سلندرات 1600 سى سى تيربو بقوة 177 حصان يتصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات مزدوج االقابض بمعدل استهلاك 13.6 كم/لتر دفع أمامي أو رباعي.

داخل المقصورة شاشة وسطية لمسية 8 بوصات أو 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات واثنين من منافذ USB، ومكيف اوتوماتيك وتشغيل المحرك عن طريق زر وفتح الأبواب دون مفتاح ، وشحن الهواتف لاسلكياً وكاميرا خلفية.

ومن أنظمة الأمان المتقدمة التى زودت هيونداي كونا 2022 بها رصد البقعة العمياء، التحذير من المرور الخلفي ورصد المشاة مساعد البقاء بالمسار، ومكابح الطوارئ ااوتوماتيك.

وحققت هيونداي كونا 2022 تقييم 5 نجوم من هيئة NHTSA، وجائزة +Top Safety Pick من معهد IIHS في اختبارات الأمان وحصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول بقائمة افضل سيارة SUV تحت المدمجة حسب موقع US News.

المصدر: الاهرام أوتو

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