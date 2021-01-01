لجنة تحكيم في اليابان.. «تويوتا ايجيبت» تطلق مسابقة الرسم للأطفال "سيارة الأحلام"



تويوتا ايجيبت تطلق مسابقة الرسم للأطفال سيارة الأحلام تويوتا ايجيبت تطلق مسابقة الرسم للأطفال سيارة الأحلام

أعلنت تويوتا ايجيبت عن اطلاق مسابقة DCAC حيث يمكن للأطفال الرسم بحرية والتعبير عن جميع أفكارهم المبتكرة من خلال رسم “سيارة الأحلام“.



تقام مسابقة سيارة أحلام تويوتا للأطفال في جميع أنحاء العالم لرسم “سيارة الأحلام“ بحرية بأفكار مذهلة ، فالأحلام التي يتخيلونها لديها القدرة على تغيير المستقبل.



تضم المسابقة الفئات العمرية التي يمكن أن تنضم 7 سنوات وما دون ومن 8-11 سنة ومن 12-15 سنة

قد يعجبك أيضا...

وتدور مسابقة الرسم حول “سيارة أحلامك“ وسيتم قبول كل من العمل الفني الأصلي (عمل فني للرسم اليدوي ، عمل فني CG مطبوع) والبيانات الرقمية (التصوير / البيانات الممسوحة ضوئيًا للعمل الفني الأصلي ، بيانات CG).تستمر المسابقة حتى العاشر من فبراير المقبل ويتم تقيم الرسومات في أي من فروع تويوتا مصر.وستوزع تويوتا مصر جوائز على 3 فائزين في كل فئة وسترسل رسوماتهم إلى اليابان للمشاركة في المسابقة العالمية.يمكنك التحقق من الأعمال الفنية للفائزين السابقين من خلال:https://www.toyota-dreamcarart.com/wining-artworks/