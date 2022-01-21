

استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 27 يناير استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 27 يناير

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الخميس 27 يناير 2022 ، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة بسوق العبور، حيث يتراوح سعر البرتقال البلدي من 2 إلى 3 جنيه ، وسعر البرتقال السكري من 2 إلى 4 جنيه وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسعر برتقال أبوسرة من 2.5 إلى 5 جنيه، وبرتقال يوسفي 2.5 إلى 4.5 جنيه ، وسعر الكنتالوب 4 إلى 7 جنيه للكيلو والتين البرشومي 5 إلى 13 جنيهات للكيلو وسجل العنب كرمسن من 17 إلى 25 جنيهات وعنب أحمر رومى 6 إلى 9 جنيهات وتراوح سعر كيلو مانجو الكيت ما بين سعر 15 إلى 25 جنيه و ترواح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، وبطيخ (4 : 6 كيلو) بين 14 إلى 21 جنيها، وسجل البلح الزغلول ما بين 5 إلى 8 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو البلح الرملي ما بين 5 الى 8 جنيهات للكيلو وبلح بارحي 15الى 25جنيه للكيلو



كما يتراوح سعر البلح السماني ما بين 4 إلى 7 جنيهات وتراوح سعر كيلو الرومان بين 4 إلى 7 جنيهات والجوافة 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

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من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين .وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 805 ألف 893 طن ، بالإضافة إلي تصدير 650 ألف 340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألف و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألف و141 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 450 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الف و598 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الف و629 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الف و 132 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 538 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 الف و 565 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 الف و 193 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 الف و 887 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 474 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طن.