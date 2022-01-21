

أسعار الدولار و العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 27 يناير 2022 أسعار الدولار و العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 27 يناير 2022

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27 يناير 2022 حالة من التباين مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.



سعر اليورو

سعر اليورو 17.85 جنيه للبيع و17.05 جنيه للشراء.

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