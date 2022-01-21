الحكومة توافق علي اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بـ 250 مليون يورو

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الحكومة توافق علي اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بـ 250 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء 26 يناير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الاسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

المصدر: جريده المصدر

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