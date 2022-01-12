عقب 7 أعوام من إطلاقه.. صاروخ في طريقه للإصطدام بالقمر بعد فقدان السيطرة عليه

في فبراير 2015، أى منذ 7 سنوات تقريبًا، أطلقت شركة «سبيس إكس»، صاروخًا من فلوريدا، الولايات المتحدة، إلى الفضاء الخارجي من أجل مهمة مُحددة، وهى إرسال بيانات حول طقس الفضاء، وبالفعل أتم الصاروخ مُهمته المنوط بها، ولكن فقدت الشركة السيطرة عليه، وظل يدور بشكل عشوائي خلال الأعوام الماضية.
كان من المفترض أن يعود الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض من نفس المسار الذي سار فيه، ولكنه تعطل وفقد كل الوقود والطاقة، وأعلنت الشركة أنه مُتجه للإصطدام بالقمر، بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأكد الخبراء أن هذا الصاروخ يدور منذ سبع أعوام بشكل عشوائي في الفضاء الخارجي، وأنهم فقدوا السيطرة عليه، ولا يعرفون إلى أى مدى قد يكون خطيرًا عندما يصطدم الصاروخ بالقمر في مارس المقبل تقريبًا، حسبما حددوا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!