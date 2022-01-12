عقب 7 أعوام من إطلاقه.. صاروخ في طريقه للإصطدام بالقمر بعد فقدان السيطرة عليه

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عقب 7 أعوام من إطلاقه.. صاروخ في طريقه للإصطدام بالقمر بعد فقدان السيطرة عليه

في فبراير 2015، أى منذ 7 سنوات تقريبًا، أطلقت شركة «سبيس إكس»، صاروخًا من فلوريدا، الولايات المتحدة، إلى الفضاء الخارجي من أجل مهمة مُحددة، وهى إرسال بيانات حول طقس الفضاء، وبالفعل أتم الصاروخ مُهمته المنوط بها، ولكن فقدت الشركة السيطرة عليه، وظل يدور بشكل عشوائي خلال الأعوام الماضية.

كان من المفترض أن يعود الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض من نفس المسار الذي سار فيه، ولكنه تعطل وفقد كل الوقود والطاقة، وأعلنت الشركة أنه مُتجه للإصطدام بالقمر، بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأكد الخبراء أن هذا الصاروخ يدور منذ سبع أعوام بشكل عشوائي في الفضاء الخارجي، وأنهم فقدوا السيطرة عليه، ولا يعرفون إلى أى مدى قد يكون خطيرًا عندما يصطدم الصاروخ بالقمر في مارس المقبل تقريبًا، حسبما حددوا.

وقال الباحث بيل جراي، خبير مختص في رصد أجسام الفضاء: «المنصة العلوية من صاروخ (فالكون 9) ربما تصطدم بالجزء النائي من القمر في الرابع من مارس المقبل، وهذا الاصطدام المرتقب سيكون أول مرة تصطدم فيها مخلفات نفايات فضائية بسطح القمر، ولن نكون قادرين على رصد هذا الحادث من كوكب الأرض، وسيعتمد علماء الفلك على الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية بما في ذلك المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لناسا لمشاهدة آثار التحطم».

وأضاف: «لا يزال الموقع الذي سوف يضربه الصاروخ غير محدد حتى الآن».

شركة سبيس، هى شركة أمريكية أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عام 2002، لاستكشاف الفضاء، تصنيع الطيران والنقل الفضائيي للتمكن من استعمار المريخ، كما أطقلوا العديد من الأقمار الصناعيّة لخدمة الإنترنت، وطورت العديد من المركّبات.

ويُذكر أن سبيس إكس نقلت 20 رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في إطار شراكتها مع وكالة ناسا.

المصدر: المصرى لايت

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