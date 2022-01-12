

بعد عاصفة «هبة»… هل تعرف لماذا تُسمى العواصف بأسماء نساء؟ بعد عاصفة «هبة»… هل تعرف لماذا تُسمى العواصف بأسماء نساء؟

مع حلول عاصفة «هبة» على بلاد الشام، والسعودية ولبنان، وسوريا، وتركيا، وتأثير الكتل القادمة على مصر، ظهرت تساؤلات حول مسمى العواصف وبعض الظواهر الجوية خاصةً المنسوبة لأسماء النساء.



كيفية تسمية العواصف

وفقًا لموقع (Farmers Almanac)، تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتكون من 25 عضوًا يمثلون أكثر من 120 دولة بتسمية العواصف والأعاصير والظواهر الجوية عن طريق استخدام ست قوائم بأسماء عواصف المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادي، ويتم تغيير القوائم كل عام. أي أن قائمة أسماء عام 2022 ستكرر عام 2028. غالبا ما يتم تسمية العواصف بأسماء بشرية، ولا سيما أسماء النساء، وعندما يسبب الإعصار أضرار جسيمة، يتم تغيير اسمه ووضع اسم يبدأ بالحرف نفسه. يشترط عند تسمية العواصف اختيار أسماء قصيرة وسهلة الفهم.



بعد "هبة"... تعرف على أبرز أسماء العواصف

بعد “هبة”… تعرف على أبرز أسماء العواصف

سبب التسمية بأسماء النساء

خلال الخمسينيات أدرك علماء الأرصاد الجوية أنه من الصعب تتبع العواصف دون تسميتها، فإن تسميتها تسمح بتبسيط المعلومات المقدمة حول الأرصاد. وفقًا لما نشره موقع (Clickorlando)، بدأ تسمية العواصف وفقًا مناسبة اليوم ( عطلة، أو اسم بلد). يرجع سبب تسمية العواصف بأسماء النساء إلى الحرب العالمية الثانية؛ لأن خبراء الأرصاد الجوية بالقوات البحرية والجوية كانوا يطلقون أسماء زوجاتهم على العواصف، وسرعان ما رفض مكتب الطقس الأمريكي هذا النظام. بعد ذلك، صدر القرار النهائي بتسمية العواصف بأسماء الذور والإناث بالتناوب.

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