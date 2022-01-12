

قاعة مطلية بالذهب وملابس مرصعة بالألماس.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو) قاعة مطلية بالذهب وملابس مرصعة بالألماس.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو)

شهد يوم الأحد الماضي، اختتام أكبر حفل زفاف أسطوري استمر لمدة أسبوع، لعقد قران ابنة سلطان بروناي، جنوب شرق آسيا، في القصر الملكي في قاعة كبيرة مطلية بالذهب.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تزوجت الأميرة فضيلة لوبول، البالغة من العمر 36 عاما، تاسع أبناء الملياردير سلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 75 عاما.



تزوجت الأميرة «فضيلة» من أوانج عبدالله نبيل محمود الهاشمي في حفل زفاف يليق بابنة أحد أغنى رجال العالم.

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وتألق العروسان بثوبين مزخرفين بالنقوش البيضاء والفضية، ومزينين بالألماس، كما كان حجاب العروس عبارة عن قطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعتليها تاج براق.وتعد الأميرة «فضيلة» خريجة جامعة كينجستون، وناشطة الرعاية الصحية التي لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، وأيضا قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة.بينما ظل زوجها غامصا، والذي وصفته الصحف المحلية بـ «أجنبي وسيم»، حيث لم تتوفر عنه المعلومات الكافية وظل محتفظا بخصوصيته.في 16 يناير، بدأت احتفالات الزفاف، وذلك باحتفال منح فيه السلطان مباركته رسميًا للزوجين، وأقيمت المراسم الدينية من الزواج يوم الخميس الماضي.كما شهدت المراسم الدينية التي أقيمت بمسجد عمر علي سيف الدين، إعلان العريس نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط.وشمل ذلك السلطان، الذي قام بدور ممثل ابنته خلال حفل الزفاف، وشهد أيضا الاحتفال 17 طلقة للاحتفاء بالزوجين وتقديم التحية لهما.الجدير بالذكر أن العروس حظت بدعم والديها وشقيقها الأمير «متين» البالغ من العمر 30 عامًا، خلال حفل الزفاف، وهو جندي ونجم بارز بأكثر من 2 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».