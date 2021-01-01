خبير أرصاد يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة وموعد تحسن الجو



الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجى فى الأحوال الجوية ليسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل الى حد الصقيع عل مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.



ويشهد اليوم الخميس، شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة حتى شمال الصعيد خاصا الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات حتى الساعه السابعة صباحا.



كما يشهد اليوم فرص لأمطار متوسطة تتراوح بين5-10 مم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، بينما تكون أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ووسط سيناء تتراوح بين 1-5 مم ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري حتى شمال الصعيد بعد الساعه التاسعة صباحا علي فترات متقطعة.



أما عن يوم الجمعة ، فكشف الدكتور أحمد عبد العال ، أنه من الجمعة يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية وتنحصر فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تشهد البلاد شبورة مائية على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



ويوم السبت أوضح عبد العال ، أن البلاد تشهد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة حتى شمال الصعيد خاصا الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات حتى الساعه السابعة صباحا.

