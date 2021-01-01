إسرائيل تنقل أسرى جلبوع الـ6 إلى العزل في سجون أخرى



الأسير محمود العارضة الأسير محمود العارضة

قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني "أيالون" و"بئر السبع"، إلى العزل في سجون أخرى.



وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أنه تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن "ريمونيم"، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن "رامون"، فيما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو".



