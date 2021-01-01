أفضل أعشاب لعلاج النزلة الشعبية



النزلة الشعبية النزلة الشعبية





علاج النزلة الشعبية من أكثر الأشياء التي تحتاجها الأمهات والاباء وذلك لتعرض الكثير من أفراد الأسرة وقد يكون أفضل طرق علاج النزلة الشعبية هو شرب الشاي العشبية من أكثر الأشياء التي تحتاجها الأمهات والاباء وذلك لتعرض الكثير من أفراد الأسرة وقد يكون أفضل طرق علاج النزلة الشعبية هو شرب الشاي العشبية



العديد من الأعشاب لها خصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا، مثل اليانسون النجمي هو نوع من التوابل على شكل نجمة

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فهو دواء يستلزم وصفة طبية يستخدم لتسريع الشفاء من الإنفلونزا أو الوقاية منه خصائصه المضادة للفيروسات فعالة ضد بعض أنواع فيروسات الأنفلونزا.الأعشاب الأخرى والشاي الورقي الأخضر لها أيضًا فوائد مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة.قد يساعد الشاي العشبي جسمك على محاربة فيروس الأنفلونزا.كما أن المشروبات العشبية الساخنة تعمل على تلطيف الحلق والجيوب الأنفية.يمكنك صنع شاي عشبي مضاد للإنفلونزا مع اليانسون النجمي والأعشاب الأخرى ولكن ليس جميعها تكون أفضل أعشاب لعلاج النزلة الشعبيةشاي أخضر أو أسودالكركمالزنجبيل الطازج أو المطحونثوم طازجقرنفلقم بتحلية شاي الأعشاب بالعسل الصافي فأن العسل وغذاء ملكات النحل ومنتجات النحل الأخرى كانت كذلك للحصول على خصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا.وتتوفر العديد من أنواع الشاي المعبأ مع هذه المكونات المجففة معًاكما تساعد بعض أنواع الزيوت الأساسية في حمايتك من بعض الفيروسات والبكتيريا. وجدت إحدى الدراسات أن زيت شجرة الشاي يساعد في مكافحة فيروس الأنفلونزا عن طريق إبطاء أو إيقاف معدل تكاثر الفيروس.وفقًا للدراسة ، يعمل زيت شجرة الشاي بشكل أفضل عند استخدامه في غضون ساعتين من الإصابة.هذا يدل على أنه قد يساعد في منع فيروس الأنفلونزا من التكاثر.من الناحية العملية ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى صابون اليد السائل عندما تغسل يديك أو تختلط في المستحضر الذي تستخدمه. بعض غسولات الفم المصنوعة تجاريًا تشمله كمكوِّن.قد تعمل الزيوت العطرية النباتية والعشبية الأخرى أيضًا كمضادات حيوية طبيعية ومضادات فيروسات. وتشمل هذه:زيت القرفةزيت النعناعزيت الكافورزيت الليمونزيت الزعترالنفط توابلاستخدم الزيوت الأساسية فقط حسب التوجيهات. لا تتناول الزيوت العطرية ، فالعديد منها سامة. يمكن استخدام معظم الزيوت الأساسية على الجلد بعد مزجها بزيوت مثل اللوز أو زيت الزيتون. يمكنك إضافة الأعشاب والتوابل الطازجة والمجففة إلى الطعام للحصول على فوائد مماثلة.