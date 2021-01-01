طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي



محمد الشناوي وحمدي فتحي محمد الشناوي وحمدي فتحي

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما غدا لعمل أشعة لتحديد برنامج علاج لهما.



وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.



