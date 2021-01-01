الأعلى للجامعات الخاصة: ليس هناك تغيير في تنسيق الكليات بالمرحلة الثالثة

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه ليس هناك أي تغيير في الحدود الدنيا للكليات بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .
وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.
ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!