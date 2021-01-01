الأعلى للجامعات الخاصة: ليس هناك تغيير في تنسيق الكليات بالمرحلة الثالثة

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صورة الخبر: الأعلى للجامعات الخاصة
الأعلى للجامعات الخاصة


كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه ليس هناك أي تغيير في الحدود الدنيا للكليات بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .

وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.

ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :

الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%
الطب البشري 85%
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

المصدر: elbalad

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