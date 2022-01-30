تجارة حلوان : 6 أوراق للتقدم للدراسات الأكاديمية

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022. وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة) .
وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وادارة الاعمال ، الدكتورة هند عودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
و علي الراغبين في التقدم للبرنامج تجهيز الأوراق المطلوبة وهي:
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