تجارة حلوان : 6 أوراق للتقدم للدراسات الأكاديمية

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صورة الخبر: كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان
كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022. وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة) .

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وادارة الاعمال ، الدكتورة هند عودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

و علي الراغبين في التقدم للبرنامج تجهيز الأوراق المطلوبة وهي:

1-أصل شهادة البكالوريوس

2-أصل شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات (لمن ليس خريج جامعة حكومية)

3-أصل شهادة ميلاد رقم قومي

4-أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)
5-صورة بطاقة الرقم القومي

6- 8 صور شخصية

وعلي المتقدمين للدكتوراة، يجب إرفاق أصل شهادة الماجستير + معادلتها في حالة الحصول عليها من جامعة غير حكومية .



واعلنت ادارة الدراسات العليا ويكون التقدم متاح حتى يوم 30-1-2022

المصدر: elbalad

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