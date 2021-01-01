دار الإفتاء: ذبائح أهل الكتاب حلال



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

حكم تناول اللحوم المذبوحة لأهل الكتاب .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يسأل عن حكم تناول اللحوم المذبوحة لأهل الكتاب من اليهود لتواجده في بلاد أوروبية.



حكم تناول اللحوم المذبوحة لأهل الكتاب

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بيان حكم تناول اللحوم المذبوحة لأهل الكتاب:" طالما اللحوم يذبحها أهل الكتاب فيجوز تناولها لقوله تبارك وتعالى :" وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم".



حكم تناول اللحوم المستوردة

حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة .. لا شك أن غالبية مطاعم مصر والدول العربية تعتمد اعتماداً كلياً على اللحوم والكبدة المستوردة في طعامها المقدم للزبائن وذلك لأن اسعارها مناسبة وأقل بكثير من أسعار اللحوم البلدية لأن الكل يبحث عن الربح السريع والكثير، وقلما تجد مطعما يعتمد على اللحوم البلدية ، وأمام ذلك نجد بعض الأشخاص يرفضون تناول هذه الأطعمة معللين ذلك بأنها مذبوحة بطريقة غير شرعية كالكهرباء ، وقد اختلف الفقهاء حول مشروعيتها بين حلال وحرام .

قد يعجبك أيضا...

وفي هذا الصدد وجه شخص سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: " فاجأني صديق لي بقوله إن أحد العلماء أخبره بأن أكل الكبدة المستوردة حرام لعدة أسباب ، فما صحة ذلك علما بأني أحبها جدا ؟وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدولة تلزم المستورد بتقديم الضمانات اللازمة لصلاحية اللحم، ومنها: أن يكون الذبح في المجازر التي يستورد منها تم بطريقة شرعية صحيحة.وأضاف «عبد السميع» في إجابته عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى يوتيوب: أنه يوجد رقابة من الدولة أيضًا على أنه تتوافر في اللحوم المستوردة المواصفات التي تجعلها تصلح من الناحية البيطرية.وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يحرم أكل الكبدة المستوردة وغيرها من اللحوم الجائز أكلها شرعًا إلا إذا كانت فاسدة أو مذبوحة بطريقة غير شرعية، وهذا لا يمكن التيقن منه لوجود رقابة على ذلك.التصرف الشرعي حال عدم معرفة مصدر اللحوممن جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن.وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية؟»، انه يجوز ما دام هناك من أقرب طريق معرفة انها لم تكن على غير الشريعة وله أن يسمى ويأكل ما دام قد جهل هذا الحكم.