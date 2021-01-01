8 علاجات منزلية لنزيف اللثة.. أبرزها زيت القرنفل والصبار



علاجات منزلية لنزيف اللثة علاجات منزلية لنزيف اللثة

يعاني الكثير من الأشخاص من نزيف اللثة من وقت لآخر، وفي بعض الأحيان يكون مؤلمًا إذا كان ناتجًا عن بعض الإصابات الخارجية مثل شعيرات فرشاة الأسنان الخشنة، فإذا نزفت لثتك عند تنظيف أسنانك، فمن المحتمل أنك تعاني من حالة خفيفة من التهاب اللثة، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في منع نزيف والتهاب اللثة، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".







زيت القرنفل:

يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، فهو يساعد على تقليل التهاب اللثة ووقف النزيف، خذ القليل من زيت القرنفل وافركه مباشرة على لثتك أو امضغ قطعة أو قطعتين من القرنفل، قد تشعر بإحساس طفيف بالحرقان ، لكنه سيساعد في تقليل الالتهاب.

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الصبار:للصبار العديد من الخصائص العلاجية من بينها تقليل التهاب اللثة، خذ كمية صغيرة من لب الصبار وقم بالتدليك على اللثة قبل شطف فمك، يمكن الاعتناء بأمراض اللثة الخفيفة عن طريق تناول السوائل التي تحتوي على هلام الصبار الطبيعي.التنظيف بالفرشاة والخيط بانتظام:الوقاية خير من العلاج، اعتني بلثتك وابدأ في تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا مع استخدام الخيط مرة واحدة، لن يساعدك فقط في الحصول على ابتسامة بيضاء لؤلؤية، بل سيساعد أيضًا في التخلص من العديد من أمراض اللثة ومشاكل الأسنان.محلول الملح الدافئ:من أسهل وأبسط العلاجات المنزلية الغرغرة بالماء المالح الفاتر، خذ بعض الماء الفاتر وأضف القليل من الملح وتغرغر به مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا.سحب الزيت:يعتبر سحب الزيت طريقة لحشر بعض الزيت في فمك للمساعدة في مكافحة الالتهابات التي تسبب نزيف اللثة، اشطف فمك بزيت جوز الهند أو السمسم للتأكد من خلو فمك من نمو البكتيريا الضارة.فيتامين سى:يعتبر الليمون من المصادر الغنية بفيتامين سى يساعد على تقليل التهاب اللثة، استهلاك نصف عصير ليمون يوميًا مفيد في تقليل نقص فيتامين سي.الإقلاع عن التدخين:يمكن أن يكون التبغ خطيرًا عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، يمكن أن يقلل التدخين من استجابة الجهاز المناعي لجسمك ، مما يجعل من الصعب على جسمك محاربة البلاك الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض اللثة.