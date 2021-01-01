تحسن حركة الأمعاء.. اعرف فوائد مضغ بذور السمسم صباحا

من بين الأشياء العديدة التي يجب على المرء القيام بها من أجل صحة جيدة هو تناول الأطعمة التي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، في حين أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، فإن أحد العلاجات الفعالة ليس فقط لتحسين حركات الأمعاء ولكن أيضًا تقوية الأسنان واللثة هو مضغ بذور السمسم المحمصة سواء كانت بيضاء أو بنية، وفقًا لتقليد الايورفيدا" الطب البديل" بحسب ما ذكره موقع " indianexpress".
يساعد مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر على تقوية الأسنان وتحسين اللثة، بعد المضغ ، نظف أسنانك مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة ، دون استخدام معجون أسنان .
لماذا بذور السمسم؟
نظرًا لأن بذور السمسم غنية بالكالسيوم ، فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلص من البلاك بينما تساعد في بناء مينا الأسنان.
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