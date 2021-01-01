إزاي تتعامل مع الطقس شديد البرودة ؟.. 7نصائح لحمايتك

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صورة الخبر: الطقس شديد البرودة
الطقس شديد البرودة

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات شديدة في الطقس، وانخفاض درجات الحرارة التي يصاحبها نزول الأمطار ، يقدم اليوم السابع أفضل وأهم النصائح للتعامل مع هذا الطقس البارد الممطر، وذلك وفقا لموقع "webmed" و "CDC."

-علي الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب النزول في هذه التقلبات، للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

-مرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والربو، عليهم البقاء في المنزل، مع ضرورة الالتزام بمواعيد العلاجات الخاصة بهم تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-حافظ علي تدفئة جسمك ومنزلك، حتي لا تشعر ببرودة الطقس الشديدة في الجسم.

-في حالة النزول للشارع في هذا الطقس، عليك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وشمسية للحفاظ علي نفسك من تساقط الأمطار.

-من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي التغذية الجيدة لتدفئة الجسم، وامداده بالطاقة، كالعدس، وأيضا الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.

-هل تعلم أن ممارسة الرياضة داخل المنزل في هذا الطقس يعد من الأمور التي تزيد من شعورك بالتدفئة؟..لذا عليك ممارسة الحركة داخل المنزل لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.
-الإكثار من تناول الماء للحد من الإصابة بالجفاف يعد من الحيل الجيدة التي تشعرك بالتدفئة.

المصدر: youm7

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