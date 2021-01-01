إزاي تتعامل مع الطقس شديد البرودة ؟.. 7نصائح لحمايتك



الطقس شديد البرودة الطقس شديد البرودة

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات شديدة في الطقس، وانخفاض درجات الحرارة التي يصاحبها نزول الأمطار ، يقدم اليوم السابع أفضل وأهم النصائح للتعامل مع هذا الطقس البارد الممطر، وذلك وفقا لموقع "webmed" و "CDC."



-علي الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب النزول في هذه التقلبات، للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.



-مرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والربو، عليهم البقاء في المنزل، مع ضرورة الالتزام بمواعيد العلاجات الخاصة بهم تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

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-حافظ علي تدفئة جسمك ومنزلك، حتي لا تشعر ببرودة الطقس الشديدة في الجسم.-في حالة النزول للشارع في هذا الطقس، عليك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وشمسية للحفاظ علي نفسك من تساقط الأمطار.-من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي التغذية الجيدة لتدفئة الجسم، وامداده بالطاقة، كالعدس، وأيضا الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.-هل تعلم أن ممارسة الرياضة داخل المنزل في هذا الطقس يعد من الأمور التي تزيد من شعورك بالتدفئة؟..لذا عليك ممارسة الحركة داخل المنزل لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.-الإكثار من تناول الماء للحد من الإصابة بالجفاف يعد من الحيل الجيدة التي تشعرك بالتدفئة.