5 نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية المفاجئة في برودة الطقس

آخر الأخبارالصحة والجمال › 5 نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية المفاجئة في برودة الطقس

صورة الخبر: نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية
نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية

مع برودة الطقس تزداد فرص الإصابة بالأزمات القلبية، والسبب عدم تدفق الدم المحمل بالأكسجين لجميع أوعية وأوردة الجسم، ولذا يقدم اليوم السابع أبرز النصائح الصحية للحماية من الأزمات القلبية، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقعى "إكسبريس وويب ميد".

قال الموقعان إن الإصابة بالأمراض القلبية تكون بشكل عام بسبب حدوث خلل في الأوعية الدموية، وتراكم الدهون في الشرايين داخل القلب، ويتسبب ذلك في تقليل فرص وصول الدم إلي القلب، ولذا يتعرض القلب للعديد من المشاكل وأبرزها الأزمات القلبية، وأوضحا أن الاهتمام بالنظام الغذائي له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية، والحفاظ على صحة القلب، ولكن عليك اتباع هذه النصائح، ومنها:

-ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة لأنها تتسبب في حدوث خلل لضخ الدم الذي يصل للقب.

-قلل قدر المستطاع من تناول الأطعمة الغنية بالسكر والملح لأنها تتراكم في شرايين القلب وتتسبب في حدوث خلل في ضخ الدم الذي يصل للقلب.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من أبرز وأهم النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

-ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة لتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتجديد وتنشيط خلاياه، التي تساعد في إمداد جميع أعضاء الجسم بالدم الغني بالأكسجين.

-أكثر من تناول الخضراوات والبقوليات فهي غذاء جيد لصحة القلب، وتقلل من فرص تراكم الدهون، ولذا يمكنك تناول السبانخ والفول والمكسرات.

المصدر: إكسبريس وويب ميد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية المفاجئة في برودة الطقس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97532

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager