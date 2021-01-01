5 نصائح لحمايتك من الأزمات القلبية المفاجئة في برودة الطقس

مع برودة الطقس تزداد فرص الإصابة بالأزمات القلبية، والسبب عدم تدفق الدم المحمل بالأكسجين لجميع أوعية وأوردة الجسم، ولذا يقدم اليوم السابع أبرز النصائح الصحية للحماية من الأزمات القلبية، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقعى "إكسبريس وويب ميد".
قال الموقعان إن الإصابة بالأمراض القلبية تكون بشكل عام بسبب حدوث خلل في الأوعية الدموية، وتراكم الدهون في الشرايين داخل القلب، ويتسبب ذلك في تقليل فرص وصول الدم إلي القلب، ولذا يتعرض القلب للعديد من المشاكل وأبرزها الأزمات القلبية، وأوضحا أن الاهتمام بالنظام الغذائي له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية، والحفاظ على صحة القلب، ولكن عليك اتباع هذه النصائح، ومنها:
-ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة لأنها تتسبب في حدوث خلل لضخ الدم الذي يصل للقب.
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